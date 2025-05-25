У ЦБ не будет выхода, готовьтесь: россиян, держащих вклады и кредиты в рублях, предупредили

Как снижение ключевой ставки скажется на вкладах и кредитах: что стоит знать заранее

Если у вас есть рублёвые вклады или кредиты, стоит готовиться к переменам. По мнению аналитиков, Банк России в ближайшие месяцы может снизить ключевую ставку. Это повлияет и на проценты по депозитам, и на условия займов.

Почему ставка может упасть до 15–16%

Главный фактор — инфляция идёт на спад. Ожидается, что к концу 2025 года она замедлится до 6–6,5%. Если ставка останется на текущем уровне в 21%, то реальные доходы по вкладам станут слишком высокими. Это создаст риски и для банков, и для заёмщиков.

Кроме того, рубль укрепляется — из-за притока капитала из дружественных стран. Это помогает импортёрам, но снижает прибыль экспортёров и бьёт по бюджету. Чтобы сбалансировать ситуацию, ЦБ может пойти на снижение ставки.

Что это значит для вкладов и займов

Для тех, кто хранит деньги на вкладах, новость двоякая. Проценты по новым депозитам станут ниже. Но банки, скорее всего, будут предлагать более выгодные условия для тех, кто готов разместить деньги надолго.

А вот заёмщикам станет легче: проценты по ипотеке и потребительским кредитам будут постепенно снижаться. При этом, если у вас уже есть кредит, имеет смысл изучить предложения по рефинансированию.

Как действовать прямо сейчас

Если планируете открыть вклад — подумайте о долгосрочном варианте с фиксированной ставкой. Так вы сохраните текущие условия, даже если ставка снизится. Уточните, есть ли возможность закрыть вклад досрочно без потерь — это даст вам свободу.

Тем, кто собирается брать кредит, лучше немного подождать. Сначала стоит посмотреть, как изменится ставка. А если кредит уже есть, узнайте в банке, можно ли пересмотреть его условия после снижения ставки.

Итог: готовьтесь заранее

Снижение ключевой ставки — вопрос времени. Чтобы не потерять в доходах и не переплатить по кредитам, уже сейчас стоит пересмотреть свои финансы и быть в курсе решений Центробанка.