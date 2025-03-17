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У американки родился ребенок "без головы" из-за приема лекарства от прыщей

В Интернете набирает обороты обсуждение вреда п...

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В Интернете набирает обороты обсуждение вреда популярного средства для лечения акне, содержащего изотретиноин. Сообщается, что у женщин, принимавших этот препарат во время беременности, рождались дети с тяжелыми патологиями. Один из самых резонансных случаев – ребенок, появившийся на свет без половины головы. В связи с этим в Сети даже появился новый термин – «акнекутановые дети».

Почему изотретиноин опасен для будущих мам?

Изотретиноин относится к группе ретиноидов и действительно может оказывать негативное влияние на развитие плода. Дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина подчеркнула, что такие препараты следует принимать только по назначению врача.

Основные риски:

  • тяжелые врожденные аномалии,
  • задержка развития,
  • поражение внутренних органов.

По словам специалиста, даже после отмены препарата зачатие рекомендуется планировать не ранее чем через три месяца, чтобы снизить риск возможных осложнений.

Предупреждения на упаковках

Пользователи Сети отмечают, что производители этих препаратов крупным шрифтом указывают запрет на их использование во время беременности. Однако не все уделяют этому достаточное внимание, что может привести к трагическим последствиям.

Вывод

Препараты на основе изотретиноина действительно эффективны против акне, но их применение требует строгого контроля. Беременным и планирующим зачатие женщинам категорически запрещено их использовать. Важно тщательно следовать рекомендациям врачей и учитывать возможные риски для будущего ребенка, пишет vse42.ru.

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