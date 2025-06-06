Тысячи иномарок снимут с регистрации в ГАИ: кто попадает в список - проверьте, пока не стало поздно

Фальсификация документов на автомобили в России: риски и последствия

В России выявлены случаи, когда испытательные лаборатории, занимающиеся проверкой автомобилей, ввезённых частными лицами, выдавали документы о соответствии безопасности без фактической проверки транспортных средств. Эксперимент, проведённый Национальным автомобильным союзом (НАС), показал, что тысячи автомобилей могут быть сняты с учёта из-за фальсификации документов.

Суть проблемы

Некоторые лаборатории начали оформлять Свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) без осмотра автомобилей. В частности, эксперты НАС обнаружили, что они смогли получить СБКТС для автомобилей, которые даже не прибыли в лаборатории для проверки. Например, для одного автомобиля Rolls-Royce, находившегося в Казахстане, был выдан СБКТС без реального осмотра, что подтверждается видеозаписями.

Почему это важно?

Свидетельство о безопасности необходимо для регистрации автомобилей в России и подтверждает соответствие транспортного средства требованиям Таможенного союза. Без фактической проверки транспортных средств, такие документы могут быть признаны недействительными, что приведёт к снятию автомобилей с учёта и их невозможности дальнейшей эксплуатации.

Какие риски для владельцев автомобилей?

Эксперты предупреждают, что на данный момент уже может быть аннулировано множество СБКТС, выданных такими лабораториями. В первую очередь это затронет владельцев автомобилей, для которых были оформлены «липовые» документы, а также тех, кто приобрёл машины с такими нарушениями.

Ответственность и возможные шаги

По факту выявленных нарушений, включая лаборатории в Башкирии, поданы жалобы в Росаккредитацию. Однако дальнейшая проверка столкнулась с бюрократическими препятствиями. С учётом масштабности нарушений, эксперты считают необходимыми оперативные действия, такие как закрытие фальшивых лабораторий и усиление контроля за их деятельностью.

Предложения экспертов

Для решения проблемы были предложены два пути: увеличение числа испытательных лабораторий с более строгими требованиями к их работе или же снижение требований к автомобилям для ускорения процесса оформления. Оба подхода требуют внимательного рассмотрения, поскольку фальсификация документов и нарушения при проверке — это не только угроза безопасности на дорогах, но и серьёзные правовые проблемы для владельцев автомобилей.

Ситуация с фальсификацией СБКТС остаётся актуальной для всех, кто планирует купить или уже владеет автомобилем, ввезённым в Россию. Такие нарушения требуют быстрого вмешательства властей и серьёзных изменений в системе контроля за деятельностью лабораторий, сообщает autonews.