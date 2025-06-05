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Тысячи иномарок могут снять с регистрации в ГАИ: кто попадает в список - проверьте, пока не стало поздно

Некоторые испытательные лаборатории в России вы...

kasheloff.ru

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В России выявлены случаи, когда испытательные лаборатории, проверяющие автомобили, ввезенные частными лицами, выдавали документы о соответствии требованиям безопасности без фактического осмотра машин.

Эксперимент «Национального автомобильного союза» (НАС) показал, что тысячи автомобилей, ввозимых частниками, могут быть сняты с учета из-за фальсификации документов.

Суть проблемы заключается в том, что ряд лабораторий оформлял Свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) без проверки автомобилей. В частности, эксперты НАС смогли получить такие документы на автомобили, которые даже не приезжали в лаборатории для проверки. Например, для одного автомобиля Rolls-Royce, находившегося в Казахстане, был выдан СБКТС без осмотра, что подтверждается видеозаписями и другими доказательствами.

Такой подход не только нарушает закон, но и ставит под угрозу безопасность автомобилей на дорогах. Ведь СБКТС подтверждает, что транспортное средство соответствует техническим требованиям, а без проверки это невозможно.

Почему это важно?

Свидетельства о безопасности нужны для регистрации автомобилей в России и обеспечения их соответствия стандартам безопасности Таможенного союза. Без фактической проверки машины, такие документы могут быть аннулированы, что приведет к снятию автомобилей с учета и невозможности их дальнейшей эксплуатации или продажи.

Кто рискует?

По информации экспертов, на данный момент уже могут быть аннулированы СБКТС на тысячи автомобилей, прошедших оформление в таких лабораториях. Проблемы могут возникнуть у владельцев автомобилей, на которые выданы «липовые» документы, а также у тех, кто купил машины с такими нарушениями.

Ответственность и дальнейшие шаги

По факту выявленных нарушений, в том числе по лабораториям в Башкирии, были поданы жалобы в Росаккредитацию, однако на данный момент продолжение проверки столкнулось с бюрократическими препятствиями. При этом, согласно экспертам, с учетом массового характера таких нарушений, ситуация требует незамедлительных шагов по закрытию фальшивых лабораторий и усилению контроля за их деятельностью.

Признавая наличие серьезных проблем с выдачей СБКТС, эксперты предложили как минимум два решения: увеличение числа испытательных лабораторий и ужесточение требований к их работе, или, наоборот, снижение требований к автомобилям для ускорения процесса оформления.

Фальсификация документов и нарушения при проверке автомобилей — это не только угроза для безопасности на дорогах, но и правовые проблемы для владельцев автомобилей, что делает ситуацию еще более актуальной для всех, кто планирует приобрести или уже владеет транспортным средством, ввезенным в Россию, сообщает autonews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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