8 декабря Музей Победы станет ареной для значимого культурного события — фестиваля искусств и творчества "Культура Победы", посвященного Дню Героев Отечества. Этот фестиваль объединит более 500 участников со всей России, включая бойцов, их семьи, волонтеров и журналистов, связанных со специальной военной операцией.

Платформа для выражения через искусство

Фестиваль предложит гостям разнообразную программу, в которой основное место займут творческие выступления и произведения, наполненные глубокими переживаниями и рефлексией о цене сегодняшних побед. Посетители смогут насладиться литературными чтениями, живописными выставками, кинопоказами, музыкальными и хореографическими номерами, представленными как начинающими талантами, так и признанными мастерами.

Интерактивное участие и обучение

Фестиваль также предложит серию мастер-классов, в том числе по плетению камуфляжных сетей и изготовлению окопных свечей — уникальному ремеслу, связанному с военной тематикой. Участники смогут также написать письма солдатам, что придаст мероприятию особую значимость и связь поколений.

Встречи с авторами и кинопремьеры

Фестиваль даст возможность встретиться и пообщаться с авторами из более чем 35 городов России. Зрители получат шанс увидеть премьерные показы документальных фильмов о СВО и обсудить их с режиссерами, что обогатит понимание современной истории через призму кинематографа.

Звездные гости и бесплатное участие

Специальным гостем фестиваля станет известный Амаду Мамадаков, чье присутствие добавит мероприятию статуса и вдохновения. Важно отметить, что участие в фестивале является бесплатным, что делает его доступным для широкой публики.

Фестиваль "Культура Победы" предоставит платформу для выражения благодарности и уважения к тем, кто сегодня стоит на защите страны, через уникальное искусство, созданное на основе личных историй и героизма, пишет pobedarf.ru.