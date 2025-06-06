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Турок едва не изнасиловал жительницу Набережных Челнов в микроавтобусе на глазах у ее ребенка

В Турции жительница Набережных Челнов стала жер...

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Жительница Набережных Челнов едва не стала жертвой насилия в Турции

Во время отпуска в Турции жительница Набережных Челнов едва не стала жертвой насилия. Как сообщает издание «Челнинские известия», инцидент произошел во время поездки из аэропорта в отель. Женщина, прибывшая в страну с маленьким сыном, оказалась в микроавтобусе, где, помимо неё, находился только водитель.

Сначала женщина пересела поближе к водителю, не подозревая, что это приведет к неприятной ситуации. Водитель предложил ей бутылку пива, но она отказалась. Однако это не остановило мужчину, и вскоре он начал приставать, положив руку на её колено. В шоке от происходящего женщина оттолкнула его руку и сделала замечание. В ответ водитель попытался расстегнуть штаны. Испуганная, она начала кричать, требуя, чтобы он быстрее довёз её до отеля.

После инцидента женщина обратилась в агентство, через которое приобрела путёвку. Туроператор в свою очередь сообщил об этом администрации отеля, а водитель был немедленно уволен. В качестве компенсации женщине и её ребёнку был предоставлен отдельный VIP-автомобиль на день отъезда, стоимость поездки составила 150 евро.

Этот случай поднимает важные вопросы о безопасности туристов и необходимости обеспечения их защиты в зарубежных поездках. Как вы считаете, что должно быть сделано для повышения уровня безопасности для путешественников?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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