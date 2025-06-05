Турок едва не изнасиловал челнинку в микроавтобусе на глазах у ее ребенка

Жительница Набережных Челнов едва не стала жертвой насилия в Турции во время отпуска. Как сообщили «Челнинские известия», женщина, приехавшая в страну с маленьким сыном, столкнулась с опасной ситуацией, когда ехала из аэропорта в отель.

В микроавтобусе, в котором, кроме неё, находился только водитель, женщина сначала пересела поближе к нему, но не предвидела, что это приведет к неприятному инциденту.

Водитель предложил ей бутылку пива, но она отказалась. Затем он неожиданно начал приставать — положил руку на её колено. Женщина в шоке оттолкнула руку мужчины и сделала замечание. В ответ водитель стал расстегивать штаны. Женщина испугалась и начала кричать, требуя, чтобы он быстрее довёз её до отеля.

После инцидента она сообщила об этом в агентство, где приобрела путёвку. Агентство передало информацию туроператору, а тот, в свою очередь, сообщил администрации отеля. Водитель был уволен.

В качестве компенсации на день отъезда женщине и её ребёнку был предоставлен отдельный VIP-автомобиль, стоимость поездки в который составляет 150 евро, сообщает kazanfirst.