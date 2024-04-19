Туристы стали реже читать в московском метро

Пассажиры московской подземки с начала года стали уделять больше времени работе, выяснили аналитики МегаФона. С января по март 2024 года число пользователей онлайн-библиотек сократилось на 18%, а офисных приложений, наоборот, увеличилось на 60%. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу.

Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в метро изучают текстовые документы и электронные таблицы — на их долю пришлась почти половина «офисного» трафика. Также в топ вошли видеоконференцсервисы и приложения для совместной работы.

Интерес к популярным сервисам для чтения электронных книг с января по март уменьшился на 18%, тогда как мобильным геймингом пассажиры стали развлекать себя вдвое чаще. Они предпочитают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Между тем, с начала года активнее всего интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий. При этом больше всего трафика собрала станция «Охотный ряд», находящаяся в самом сердце города. Самое последнее место по объему трафика занимает «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии — это самая западная и отдаленная от МКАД станция московского метро, открывшаяся только в сентябре прошлого года.

Топ-5 станций по объему трафика:

«Охотный ряд»

«Марксистская»

«Таганская»

«Каширская»

«Александровский сад»

Московской подземкой пользуются и гости города со всей страны. Чаще всего среди пассажиров встречаются жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Владимирской областей и Дагестана. Пик посещений туристов и командировочных из Татарстана в 2024 году пришелся на январь. В этот месяц они прокачали в столичном метро 1,8 Тбайт — объем более тысячи фильмов в разрешении для смартфона.

Осенью прошлого года интернет в московском метро стал значительно быстрее. Инженеры МегаФона модернизировали телеком-инфраструктуру, увеличив ёмкость сети в тоннелях и на станциях. Также специалисты оператора завершили строительство сетевой инфраструктуры по всей длине БКЛ. Теперь пассажиры «второго сердца» Москвы могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 Мбит⁄с в тоннеле и до 450 Мбит⁄с — в вестибюлях.