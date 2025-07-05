«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему устали от туристов

В 2025 году количество туристов, посещающих Татарстан, снова увеличилось на 10%, что подтверждает продолжающийся рост, начавшийся в 2024 году.

Данные по бронированиям и запросам на туры также подтверждают этот тренд.

Причины роста турпотока

Рост прямых рейсов из различных регионов России, что значительно облегчает доступность Татарстана.

Запуск новой скоростной трассы М-12, что сокращает время в пути и делает поездки более комфортными.

Проведение масштабных форумов и мероприятий, которые привлекают туристов и бизнесменов со всей страны.

Продвижение региона в социальных сетях, СМИ и наружной рекламе, что способствует повышению интереса к Татарстану.

Проблемы развития туризма

Несмотря на рост, есть и проблемы, которые мешают дальнейшему развитию:

Нехватка гостиничных мест, особенно в высокий сезон и в пиковые даты, что ограничивает количество туристов, которые могут найти комфортное жильё.

Ограниченная транспортная доступность, особенно по железной дороге, что делает путешествие в регион неудобным для некоторых туристов.

Перегруженность Казани в праздничные дни, что создаёт дополнительные неудобства для гостей города.

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов выразил надежду, что в ближайшие годы удастся решить транспортные и гостиничные проблемы, что станет залогом дальнейшего роста туризма.

Кто посещает Татарстан?

В Татарстане часто можно встретить:

Семьи с детьми, которые ищут культурные и образовательные маршруты.

Путешественников в возрасте 30-45 лет, интересующихся активным отдыхом и короткими поездками.

Любителей гастрономического и культурного туризма, стремящихся открыть для себя богатую культуру и кухню региона.

Средняя продолжительность пребывания туристов составляет 3-4 дня, что делает краткосрочные поездки особенно популярными.

Как жители относятся к наплыву туристов?

Опросы среди казанцев показали разнообразие мнений:

33% — негативно относятся к росту туризма из-за перегрузки города.

48% — поддерживают увеличение потока туристов и считают, что жалобы преувеличены.

18% — признают проблемы с перегрузкой, но считают, что введение туристического сбора может помочь в решении этой проблемы.

Несмотря на вызовы, Татарстан продолжает оставаться одним из самых привлекательных туристических направлений в России. Ожидается, что развитие инфраструктуры и решение текущих проблем помогут региону улучшить условия для туристов и продолжить рост в будущем.