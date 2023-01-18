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· Илья Стребков

"Тупой и еще тупее": Названы имена мальчиков, из которых вырастают самые глупые мужчины

"Тупой и еще тупее": Названы имена мальчиков, из которых вырастают самые глупые мужчины

Думаю, что каждый человек хоть раз в жизни попадал в нелепую ситуацию. Вот только если для одних это редкость, то другие оказываются в подобной ситуации на редкость регулярно. Специалисты считают, что не последнюю роль в поведении человека играет его имя. Так, выделяют три имени мальчиков, из которых вырастают самые глупые мужчины.

Антон

Обладатели этого имени считаются лидерами по попаданию в нелепые ситуации. И, чаще всего, со всеми неудачами на жизненном пути они встречаются по своей же инициативе. Когда необходимо подойти к решению проблемы конструктивно, Антоны делают все в точности наоборот. А их чувство собственного достоинства и гордости мешают им взять ответственность за свои же промахи.

Валерий

Редко удается найти мужчину с этим именем, которому удалось сформировать свое собственное мнение на ту или иную ситуацию. Валериям довольно трудно даются точные науки, да и в бытовых ситуациях они часто впадают в ступор. И, чем старше мужчина становится, тем ситуация только усугубляется. Порой действия Валериев могут показаться забавными, однако позже они приводят к серьезным последствиям.

Иван

Основная проблема мужчин с именем Иван заключается в том, что они вырастают очень доверчивыми людьми. Окружающие, в свою очередь, этим пользуются и совершенно не воспринимают их всерьез. Также в ситуациях, в которых требуется уверенность и твердость, обладатели этого имени зачастую проявляют не лучшие свои качества. Но, несмотря на все это, Иваны обладают добродушием и чувством справедливости.

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