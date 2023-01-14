Трупы, растяжки, мини и спасенный 4-летний мальчик: что нашли российские военные в освобожденном от нацистов Солидаре

По данным WarGonzo, украинцы, покидая Солидар, оставили российским военным множественные "сюрпризы": мины-растяжки практически в каждом здании. Поле штурма, в первую очередь, бойцы ЧВК "Вагнер" вывели мирных жителей, среди них оказался четырехлетний ребенок.

"Это одно из радостных событий — когда мы выводили детей, людей. Понимаешь, что важный человеческий поступок делаешь. Ладно, мы не знали, где гражданские, но они 100% знали и били при отступлении по домам с жителями", — показывают "музыканты" руины домов.

Картина поистине апокалиптическая: улицы и подъезды усеяны брошенными телами, дома обуглены, земля испещрена воронками. В небе периодически летают беспилотники ВСУ, ведут разведку. Много инженерной работы — всюду мины и растяжки. За первые сутки эвакуировали около 30 горожан. В квартирах и детсаду были расположены огневые точки ВСУ.