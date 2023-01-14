Новости России
· Служба новостей

Трупы, растяжки, мини и спасенный 4-летний мальчик: что нашли российские военные в освобожденном от нацистов Солидаре

Трупы, растяжки, мини и спасенный 4-летний мальчик: что нашли российские военные в освобожденном от нацистов Солидаре

Фото: topcor.ru

По данным WarGonzo, украинцы, покидая Солидар, оставили российским военным множественные "сюрпризы": мины-растяжки практически в каждом здании. Поле штурма, в первую очередь, бойцы ЧВК "Вагнер" вывели мирных жителей, среди них оказался четырехлетний ребенок.

"Это одно из радостных событий — когда мы выводили детей, людей. Понимаешь, что важный человеческий поступок делаешь. Ладно, мы не знали, где гражданские, но они 100% знали и били при отступлении по домам с жителями", — показывают "музыканты" руины домов.

Картина поистине апокалиптическая: улицы и подъезды усеяны брошенными телами, дома обуглены, земля испещрена воронками. В небе периодически летают беспилотники ВСУ, ведут разведку. Много инженерной работы — всюду мины и растяжки. За первые сутки эвакуировали около 30 горожан. В квартирах и детсаду были расположены огневые точки ВСУ.

"Отрабатывали из окон квартир. Прямой наводкой стреляли из садика. Везде растяжки на дверях… сюрпризы разного характера", – поделился солдат.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости России

22 часа назад

"Они им не нужны, они - мясо": житель Соледара рассказал, что тела убитых военных ВСУ лежат прямо во дворах и на улицах

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Новости России

день назад

Генерал "Армагеддон" Суровикин больше не будет командовать СВО: на его место назначен Герасимов

Новости России

день назад

Лучше бы сдавались: бойцы ВСУ попытались вырваться из огневого кольца в Соледаре, ничего хорошего из этого не вышло

Новости России

14 часов назад

В Госдуме заявили, что не служившие ранее россияне старше 30 лет будут привлечены к военным сборам: "Чтобы не были пушечным мясом"

Профи - обучение игре на губной гармошке для начинающих

Новости мира

день назад

До "последнего украинца" Западу осталось воевать совсем недолго

Новости России

14 часов назад

Российских военных, попавших в плен ВСУ ранеными, в половине случаев расстреливают на месте

Новости Казани

день назад

Наш человек: как уроженец Казани стал главным в зоне СВО - что известно о генерале Герасимове?
Новости Казани
день назад

В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

Новости России

15 минут назад

Трупы, растяжки, мини и спасенный 4-летний мальчик: что нашли российские военные в освобожденном от нацистов Солидаре

Редакция помогает

18 часов назад

"Это уже не привет из советских времен": в какие санатории Татарстанцы ездят на настоящий отдых

Новости мира

9 часов назад

"Они этого не признают": военный эксперт заявил, что США никогда не смирятся с победой ВС РФ в битве за Соледар

Новости Казани

14 часов назад

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли задыхавшегося малыша
В Татарстане взорвался автосервис, есть пострадавшие

Новости Казани

14 часов назад

У госслужащей в Казани конфисковали Infiniti QX70, приобретенный на неподтвержденные доходы

Новости России

15 часов назад

Артиллерия региональной группировки войск РФ и Беларуси войск приводится в готовность

Новости России

16 часов назад

Многодетным российским отцам отменили отсрочку от частичной мобилизации
Со Спасской башни Казанского кремля исчез христианский символ