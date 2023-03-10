"Трупам уже все равно, но живых еще можно было спасти": Киев начал бросать погибших и раненых при отступлении в районе Кременной

Марочко: Киев бросает своих погибших и раненых при отступлении в районе Кременной

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие в ходе наступления в районах Кременной в ЛНР находят множество тел погибших солдат ВСУ. Об этом Марочко сообщил в беседе с РИА Новости.

"В кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков", — сказал он.

По словам Марочко, во время огневого контакта и ближних боев украинские военнослужащие в основном отходят "налегке", бросая даже раненых, которые нуждаются в помощи. Многих из них можно было спасти при условии оказания медпомощи.