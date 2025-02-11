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Трудовой стаж пересчитают с этого года: пенсии будут начисляться с применением новых условий

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smolensk.ldpr.ru

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В Российской Федерации намечается принципиальное изменение в подходе к перерасчёту пенсий для работающих пенсионеров. Депутаты от фракции ЛДПР предложили законопроект, который обещает коренное переосмысление системы индексации страховых пенсий.

Эта инициатива, как сообщает «Российская газета», направлена на устранение существующих несправедливостей в текущем механизме обновления пенсионных начислений.

Основные положения законопроекта

Законопроект предлагает увеличение максимального индивидуального пенсионного коэффициента с 3 до 10 баллов при перерасчёте пенсий для работающих пенсионеров, начиная с 1 августа 2025 года. Это изменение позволит работающим пенсионерам получать значительно большие ежегодные прибавки к пенсии, что может повысить их выплаты в 3–4 раза по сравнению с текущими нормами.

Проблематика текущей системы

С 2015 года работающим пенсионерам в России полагалась прибавка к пенсии не более 3 баллов, в то время как при первоначальном назначении пенсии максимальный коэффициент может достигать 10. Это приводит к тому, что взносы, уплачиваемые работающими пенсионерами, не отражаются должным образом в их пенсионных начислениях. В 2024 году такая система привела к тому, что средняя прибавка составила всего 399 рублей 15 копеек.

Социальная справедливость и финансовые вызовы

Авторы законопроекта настаивают на том, что существующий механизм индексации противоречит основным принципам социальной справедливости, учитывая, что пенсионеры продолжают вносить страховые взносы наравне с другими работающими гражданами. Пересмотр этого механизма потребует дополнительных бюджетных расходов, но представляется необходимым для восстановления баланса и справедливости.

Перспективы принятия и влияние на общество

В случае принятия законопроекта ожидается значительное улучшение финансового положения миллионов работающих пенсионеров. Однако правительству предстоит найти оптимальные пути финансирования этих изменений, чтобы обеспечить устойчивость пенсионной системы без ущерба для бюджета страны.

Это станет ключевым испытанием для экономической стратегии и социальной политики России, сообщает progorod59.ru.

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