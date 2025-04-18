Трудовой стаж пересчитают 19 апреля: пенсии будут начисляться по новым правилам

С наступлением весны в России началась масштабная кампания по уточнению данных о стаже и пенсионных коэффициентах граждан.

Этот процесс может существенно повлиять на будущие выплаты, ведь любые ошибки в информации могут привести к недополучению пенсии.

Пенсионный фонд и Социальный фонд России призывают всех, кто рассчитывает на справедливую выплату, потратить немного времени на проверку своей информации — это поможет избежать недоразумений и финансовых потерь в будущем.

Почему важно проверять данные о стаже и баллах

Пенсия формируется не просто как помощь от государства, а как результат отчислений с зарплаты и общего трудового стажа. Однако, сбои в системе, ошибки со стороны работодателя или технические накладки могут исказить картину.

Так, мужчина из Новосибирска недополучал ежемесячно около 800 рублей. Причиной оказался незачтённый месяц работы в 2018 году. После подачи заявления и исправления информации ему вернули почти 29 тысяч рублей — реальное подтверждение, как важно вовремя всё проверить.

Как самостоятельно проверить пенсионные данные

Самый простой путь — использовать портал «Госуслуги». В личном кабинете есть раздел, где отображаются сведения о страховом стаже, начисленных баллах и примерном размере будущей пенсии. Обнаружили ошибку — сразу можно подать заявление на исправление.

Также можно лично обратиться в отделение Социального фонда России с паспортом и СНИЛС. Если фирма, где вы работали, уже закрылась, нужные документы можно найти через архив ПФР.

Что делать, если нашли ошибку

Если вы увидели расхождения, соберите документы, подтверждающие вашу занятость: трудовую книжку, справки о доходах, договоры. Заявление на перерасчет можно отправить через «Госуслуги» или подать лично.

Обычно заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. Но если потребуется дополнительная проверка, процесс может занять до трёх месяцев. Новая сумма пенсии будет начисляться с начала месяца, следующего за подачей заявления.

Кому стоит проверить данные в первую очередь

Тем, кто менял место работы в последние годы.

Тем, кто работал неофициально или получал часть зарплаты «в конверте».

Пенсионерам, заметившим уменьшение выплат без объяснений.

Минимальные требования для пенсии в 2025 году

Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно как минимум 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет, назначается социальная пенсия — заметно меньше по размеру. Поэтому своевременная проверка данных — важный шаг к достойной старости.

Что известно об индексации в 2025 году

В этом году выплаты пенсионерам вырастут:

Социальные пенсии с апреля увеличатся более чем на 14,5%.

Военные — дважды: на 9,5% с января и на 4,5% с октября.

Но чтобы эти повышения были ощутимыми, важно, чтобы данные о стаже и заработке были корректными.

Проверка пенсионных данных — дело пары минут, но оно способно принести ощутимую прибавку к выплатам. Лучше заранее удостовериться, что всё в порядке, чем потом бороться за каждый недополученный рубль, сообщает progorodche.