Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Трудовой стаж пересчитают 19 апреля: пенсии будут начисляться по новым правилам

С начала марта 2025 года россияне смогут провер...

sao.mos.ru

Подписаться на Дзен.канал

С наступлением весны в России началась масштабная кампания по уточнению данных о стаже и пенсионных коэффициентах граждан.

Этот процесс может существенно повлиять на будущие выплаты, ведь любые ошибки в информации могут привести к недополучению пенсии.

Пенсионный фонд и Социальный фонд России призывают всех, кто рассчитывает на справедливую выплату, потратить немного времени на проверку своей информации — это поможет избежать недоразумений и финансовых потерь в будущем.

Почему важно проверять данные о стаже и баллах

Пенсия формируется не просто как помощь от государства, а как результат отчислений с зарплаты и общего трудового стажа. Однако, сбои в системе, ошибки со стороны работодателя или технические накладки могут исказить картину.

Так, мужчина из Новосибирска недополучал ежемесячно около 800 рублей. Причиной оказался незачтённый месяц работы в 2018 году. После подачи заявления и исправления информации ему вернули почти 29 тысяч рублей — реальное подтверждение, как важно вовремя всё проверить.

Как самостоятельно проверить пенсионные данные

Самый простой путь — использовать портал «Госуслуги». В личном кабинете есть раздел, где отображаются сведения о страховом стаже, начисленных баллах и примерном размере будущей пенсии. Обнаружили ошибку — сразу можно подать заявление на исправление.

Также можно лично обратиться в отделение Социального фонда России с паспортом и СНИЛС. Если фирма, где вы работали, уже закрылась, нужные документы можно найти через архив ПФР.

Что делать, если нашли ошибку

Если вы увидели расхождения, соберите документы, подтверждающие вашу занятость: трудовую книжку, справки о доходах, договоры. Заявление на перерасчет можно отправить через «Госуслуги» или подать лично.

Обычно заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. Но если потребуется дополнительная проверка, процесс может занять до трёх месяцев. Новая сумма пенсии будет начисляться с начала месяца, следующего за подачей заявления.

Кому стоит проверить данные в первую очередь

  • Тем, кто менял место работы в последние годы.
  • Тем, кто работал неофициально или получал часть зарплаты «в конверте».
  • Пенсионерам, заметившим уменьшение выплат без объяснений.

Минимальные требования для пенсии в 2025 году

Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно как минимум 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет, назначается социальная пенсия — заметно меньше по размеру. Поэтому своевременная проверка данных — важный шаг к достойной старости.

Что известно об индексации в 2025 году

В этом году выплаты пенсионерам вырастут:

  • Социальные пенсии с апреля увеличатся более чем на 14,5%.
  • Военные — дважды: на 9,5% с января и на 4,5% с октября.

Но чтобы эти повышения были ощутимыми, важно, чтобы данные о стаже и заработке были корректными.

Проверка пенсионных данных — дело пары минут, но оно способно принести ощутимую прибавку к выплатам. Лучше заранее удостовериться, что всё в порядке, чем потом бороться за каждый недополученный рубль, сообщает progorodche.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

день назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

стоимость устранения грибка в квартире

Не у нас

день назад

Священники перечислили 3 ошибки православных на Пасху

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

репетиторы по информатике подготовка к егэ в Санкт-Петербурге

Не у нас

4 часа назад

Святая Матрона говорила, что Европе и России грозят тяжелые испытания

Новости Казани

день назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе

Новости Казани

час назад

У главы СК по Приволжскому району Казани обнаружили имущество на 400 млн рублей
Новости Татарстана
23 часа назад

С 2026 года в РТ введут новые тарифы на электричество

Новая система делится на три уровня

Не у нас

час назад

У побережья США проснулся подводный вулкан Аксиал

Новости Казани

2 часа назад

В Казани коммунальщики нашли мумию

Новости Казани

2 часа назад

Жителей Казани предупредили о колоннах техники экстренных служб на улицах

Новости Татарстана

2 часа назад

KF: Ученик второго класса кошмарит школу в Татарстане
На Гвардейской в Казани с 18 апреля перекроют д...
Новости Казани
4 часа назад

На Гвардейской в Казани с 18 апреля перекроют дорогу

Не у нас

3 часа назад

Ученые опасаются, что Индия расколется на 2 части

Не у нас

3 часа назад

Ученые заявили, что переболевшие COVID-19 люди стареют значительно быстрее

Не у нас

4 часа назад

Сейчас ученые исследуют, почему инопланетяне не общаются с людьми
Овсянка по утрам – это моветон: рассказываем, к...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Овсянка по утрам – это моветон: рассказываем, как казанцам держать себя в отличной форме без страданий