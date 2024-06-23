«Трудящиеся пенсионеры получат прибавку»: в Госдуме приняли важное решение

В Государственную Думу поступил проект закона, который предусматривает индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Представители фракции «Единая Россия» инициировали эту идею с целью улучшения финансового положения около 8 миллионов пожилых граждан России.

Владимир Васильев, лидер фракции «Единая Россия», представил проект закона как выполнение поручения президента России, которое было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что данная инициатива направлена на поддержку усилий по увеличению пенсионных выплат для работающих пенсионеров, которые продолжают активно участвовать в экономике страны. Эти пенсионеры не только являются важными членами трудовых коллективов, но и играют роль наставников для молодого поколения.

На предстоящей неделе планируется рассмотрение законопроекта, что, вероятно, привлечет внимание депутатов различных уровней. Результаты голосования будут определяющими для скорости внедрения планируемых изменений в систему пенсионных выплат, сообщает PROGOROD43.