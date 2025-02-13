Тропою группы Дятлова

Коллеги-нефтепроводчики каждый день желали удачи, переживали, следили за постами Владимира Евдокимовского в соцсетях, пока он был на Южном Урале. В лыжном походе заместитель главного инженера Ромашкинского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье» прошел знаменитый перевал Дятлова.

90 километров, 7 дней, 1 перевал

Спортивным туризмом Владимир Владимирович увлечен давно. За плечами – лыжные походы по Южному Уралу, горные - по Приэльбрусью, восхождение на Эльбрус. Плюс в копилочку – знаменитый маршрут группы Дятлова. За 7 дней 12 лыжников прошли 90 км и 1 перевал.

Как признается трубопроводчик, поход интересен, если у него есть цель: определенная или звучная. В случае с маршрутом дятловцев выбор определили исторический контекст и удобные даты.

«Приятно, что побывал в историческом месте, куда очень сложно добраться именно зимой. Понял, что группе Дятлова в те годы было гораздо труднее. И поход протяженнее по времени, и снаряжение не то, что у нас сейчас. Причем, для них этот маршрут не был чем-то выдающимся. Восхищаюсь мужеством и стойкостью туристов тех времен!», - говорит Владимир Евдокимовский.

Основная сложность современного похода на перевал - погодные условия. Зима, ветер, редкая возможность согреться плюс на протяжении всего пути нелегкая переноска снаряжения, к этому надо готовиться. Окупается все загадочной атмосферой и пейзажами Урала. От видов заснеженных вершин просто захватывало дух!

Команда важна везде

В групповом походе многое решает командный дух. Общение с опытными туристами на фоне красивой, но суровой природы, сплоченность и чувство локтя помогли справиться со сложными подъемами и спусками по скользким склонам.

Заслуженная награда за усилия и упорство - знак «Турист России», обладателем которого Владимир Владимирович стал по завершении похода. Еще до перевода в Ромашкинское РНУ, во время работы в Удмуртском, спортивным туризмом он занимался на постоянной основе. Состоял в Федерации спортивного туризма Удмуртской Республики, в том числе, ходил в зимние лыжные походы. И вот, спустя 4 года, удалось вернуться к увлечению, будучи на более ответственной должности, которая оставляет не так много свободного времени.

Как признается трубопроводчик, поездка на Урал не только укрепила его физическую форму, но и позволила испытать настоящие эмоции от общения с природой и снова доказала важность командной работы и взаимопомощи.

В коллективе, конечно же, поделился яркими эмоциями и впечатлениями от похода. И наверняка вдохновил кого-то из коллег на подобное испытание, где умение трубопроводчиков работать в команде помогает на сложных подъемах и непростых спусках. Корпоративный дух, взаимопомощь и поддержка решают многое и на спортивных, и на трудовых рубежах!