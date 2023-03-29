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Трое курсантов военной академии при странных обстоятельствах погибли в казарме

Под Петербургом в военной академии погибли трое курсантов
Трое курсантов военной академии при странных обстоятельствах погибли в казарме

Фото: соцсети

Трое курсантов погибли в Военной академии под Петербургом. Их нашли мертвыми утром в казарме на территории воинской части в Сертолово, пишут "Известия".

Парни накануне вечером были в согласованном с командованием уволнении, вечером вернулись и присутствовали на построении. Утром у всех троих появились признаки эпилепсии, хотя все трое совершенно здоровы.

Прибывшие на место медики констатировали смерть неизвестного происхождения. При визуальном осмотре погибших телесные повреждения не выявлены.

Курсанты проходили службу по контракту с 2022 года. Среди них — уроженцы Нальчика и Владивостока.

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