Три миллиона от государства: люди могут рассчитывать на грандиозную выплату в 2025 году

В рамках новой инициативы, которая запланирована как поддерживающая для молодых семей, которые на данный момент проживают в Ямало-Ненецком автономном округе, могут быть согласованы некоторые финансовые стимулы. Отмечается, что уже начиная с 2025 года женщины, которые станут мамой впервые до 30 лет, и будут нуждаться в том, чтобы улучшить свои жилищные условия, смогут рассчитывать на получение суммы в три миллиона рублей. Это предложение является частью переработанной программы "Молодая семья", о чем сообщил глава округа Дмитрий Артюхов.

Отличительной чертой этой программы является ее фокус на решение жилищных вопросов молодых семей, что делает ее уникальной в сравнении с федеральным материнским капиталом. В дополнение, для семей, ожидающих второго ребенка или последующих детей до 36 лет, предусмотрена возможность получения одного миллиона рублей на жилищные нужды. В случае рождения близнецов или тройни, сумма удваивается.

Известно, что все деньги можно будет потратить на несение первоначального взноса по ипотеке, либо на погашение тех жилищных кредитов, которые уже существуют на данный момент. При этом отмечается отдельно, что новая программа станет заменой предыдущих мер и будет доступна с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Этот шаг включен в более широкие усилия правительства России по национальному проекту "Демография", который нацелен на улучшение демографической ситуации в стране, пишет kazanfirst.ru.