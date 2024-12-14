Три миллиона от государства: кто может рассчитывать на фантастическую выплату в 2025 году

С началом 2025 года на Ямале стартует новая программа поддержки молодых семей, ориентированная на решение жилищных вопросов и повышения уровня демографии в целом. Как объявил глава региона, женщины, родившие первого ребенка до 30 лет и испытывающие нужду в улучшении жилищных условий, смогут претендовать на значительную финансовую помощь.

Какие условия для получения выплаты?

Для получения выплаты необходимо соответствие нескольким критериям: возраст до 30 лет, постоянное проживание в Ямало-Ненецком автономном округе, а также официальное признание потребности в жилище. Эти требования делают программу целенаправленной на поддержку именно тех, кто наиболее нуждается в помощи.

Поддержка при рождении последующих детей

Программа также стимулирует рождение второго и последующих детей: женщины до 36 лет, родившие второго ребенка, могут получить до одного миллиона рублей, а при рождении двух и более детей этот капитал удваивается. Данные средства могут быть использованы как на покупку, так и на погашение ипотечных кредитов.

Временные рамки и особенности программы

Регистрация заявок на получение поддержки будет открыта с 1 января 2025 года и продлится до конца 2027 года. Этот временной промежуток позволит оценить эффективность программы и ее влияние на улучшение жилищных условий молодых семей в округе.

Эта новая инициатива на Ямале является важным шагом в направлении создания благоприятных условий для роста молодых семей, предоставляя им необходимую поддержку для стабильного и счастливого будущего, пишет kazanfirst.ru.