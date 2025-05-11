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Три ложки на кучу и перегниют даже ветки: быстрый компост без каких-либо хлопот - в мае земля словно пух

Компост — отличное органическое удобрение, кото...

vipgazon.ru

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Компост — отличное органическое удобрение, которое насыщает почву минералами и полезными микроорганизмами. Обычно он созревает 2–3 года, но агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии рассказала, как сократить этот срок до одного года — даже если в компост добавлены ветки и кости.

В чём секрет?

Необходимо приготовить специальную смесь из крахмала и мочевины в равных частях. Раз в две недели посыпайте компост тремя столовыми ложками этой смеси и поливайте водой.

  • Мочевина разогревает компост и уничтожает вредные бактерии.

  • Крахмал хорошо усваивается почвой и ускоряет процесс разложения.

Что ещё важно:

  • Влажность: компост должен быть слегка влажным, но не мокрым. В жару не забывайте поливать.

  • Кислород: перекапывайте содержимое хотя бы раз в месяц — это помогает воздуху проникать вглубь и предотвращает гниение.

  • Разнообразие: используйте разные органические отходы — чем больше, тем лучше. Подойдут растительные остатки, кофейная гуща, чай, яичная скорлупа, бумага, картон и даже волосы.

  • Измельчение: твёрдые отходы (ветки, кости, скорлупа) нужно заранее измельчить — так они быстрее переработаются.

Почему это работает?

Компост, полученный по такой схеме, не только ускоряется в созревании, но и получается особенно питательным. Он помогает улучшить структуру почвы, делает её более рыхлой и влагостойкой, снижает риск болезней у растений и повышает урожайность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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