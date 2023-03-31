Третьеклассница села на нож, который шутки ради подложил ей на сиденье в школьном автобусе одноклассник

В Омске ученица третьего класса одной из местных школ пришла домой с резаной раной ягодицы. Выяснилось, что во время общего визита класса в театр, на сиденье ей подложили шутки ради нож, и сделал это ее одноклассник, информирует БК55.ru.

Дети поехали в театр на школьном автобусе. И мальчик, как ему показалось, придумал эффектную шутку - положить девочке нож на сиденье в автобусе. Он дождался, пока она встанет на минутку, подложил нож, который взял с собой из дома.

Мать раненной ученицы обратилась в полицию. Хулиган объяснил, что просто хотел пошутить, а о последствиях не думал.