«Третья мировая война в 2025»: Трамп предупредил о рисках глобального конфликта
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На недавнем экономическом форуме в Майами, президент США Дональд Трамп поделился своим видением по поводу разрешения конфликта на Украине.
Он утверждает, что мирное урегулирование возможно в течение следующего года и предостерегает о серьезных рисках, включая возможность начала мирового конфликта, если ситуация не изменится.
«Мы обязаны завершить это. Ни для кого не будет пользы от мировой войны, к которой мы находимся слишком близко. Если бы политика предыдущей администрации продолжалась, мир уже столкнулся бы с этой угрозой. Сейчас мы можем этого избежать», - заявил Трамп.
В подтверждение своих слов, Трамп ссылается на последние переговоры между США и Россией, прошедшие 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Он оценил их как успешные, что значительно повысило его уверенность в возможности достижения консенсуса по украинскому вопросу.
Российский лидер Владимир Путин также высоко оценил эти переговоры, заметив, что они принесли ощутимые результаты, сообщает kommersant.ru.
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