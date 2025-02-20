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«Третья мировая война в 2025»: Трамп предупредил о рисках глобального конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность...

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На недавнем экономическом форуме в Майами, президент США Дональд Трамп поделился своим видением по поводу разрешения конфликта на Украине.

Он утверждает, что мирное урегулирование возможно в течение следующего года и предостерегает о серьезных рисках, включая возможность начала мирового конфликта, если ситуация не изменится.

«Мы обязаны завершить это. Ни для кого не будет пользы от мировой войны, к которой мы находимся слишком близко. Если бы политика предыдущей администрации продолжалась, мир уже столкнулся бы с этой угрозой. Сейчас мы можем этого избежать», - заявил Трамп.

В подтверждение своих слов, Трамп ссылается на последние переговоры между США и Россией, прошедшие 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Он оценил их как успешные, что значительно повысило его уверенность в возможности достижения консенсуса по украинскому вопросу.

Российский лидер Владимир Путин также высоко оценил эти переговоры, заметив, что они принесли ощутимые результаты, сообщает kommersant.ru.

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