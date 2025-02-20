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«Третья мировая война в 2025»: Дональд Трамп предупредил о рисках глобального конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на ...

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На последнем экономическом форуме в Майами президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию по украинскому конфликту.

Президент выразил уверенность в том, что мирное урегулирование конфликта возможно уже в следующем году, но также предупредил о высоких рисках эскалации конфликта в мировую войну, если не будет достигнут прогресс.

«Мы находимся на пороге серьёзных событий, и мировая война — это не тот исход, который приносит пользу кому-либо. Нам нужно завершить этот конфликт, чтобы избежать катастрофы, которую несла бы продолжающаяся нестабильность», — сказал Трамп.

Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры между США и Россией, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде, дали основания для оптимизма.

«Эти переговоры показали, что достижение согласия возможно, и я уверен, что мы можем найти путь к миру», — отметил Трамп.

В свою очередь, президент России Владимир Путин также высоко оценил результаты встречи, подтвердив, что переговоры принесли конкретные результаты, которые могут служить основой для будущего урегулирования.

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