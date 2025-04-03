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Третья мировая уже близко! «Живой Нострадамус» сделал новое предсказание-предостережение

Бразильский экстрасенс предсказывает начало мир...

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Известный своими точными предсказаниями бразильский экстрасенс, называемый «живым Нострадамусом», делится своим видением потенциального начала мирового конфликта, который может развернуться не на поле битвы, а в подводном мире интернет-кабелей.

События, разворачивающиеся на дне Балтийского моря, по его мнению, могут радикально изменить будущее мировой безопасности.

Тихий вестник будущей войны

Недавние инциденты с подводными кабелями между Латвией и Швецией, а также между Финляндией и Эстонией, теперь рассматриваются как возможные акты саботажа. Эти события могут стать искрой, которая воспламенит глобальный конфликт, уходящий от традиционных военных действий к гибридной войне.

Видение Саломе

Саломе, прежде предсказавший пандемию и смерть королевы Елизаветы, теперь указывает на скрытую угрозу: «Это война нового типа, которая начнется с уничтожения ключевых подводных интернет-кабелей, парализуя экономику и создавая хаос в информационном пространстве».

Глобальные последствия

По мнению Саломе, такой акт диверсии может привести к серьезному политическому кризису и спровоцировать дальнейшие военные действия. Экстрасенс также обращает внимание на возрастающее напряжение между Китаем и США, особенно в контексте ситуации в Южно-Китайском море.

Вопросы без ответов

Саломе поднимает важные вопросы о реакции мирового сообщества на потенциальную диверсию: каков будет ответ НАТО, как Россия отреагирует на обвинения, и какие шаги предпримет международное сообщество в ответ на угрозы.

Эти прогнозы заставляют серьезно задуматься о будущем глобальной безопасности и стабильности информационной инфраструктуры, подчеркивая необходимость готовности к непредвиденным угрозам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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