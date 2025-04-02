Возможность начала мирового конфликта может прийти не из залпов пушек, а из неожиданной сферы — подводного мира кабелей.

Известный своими точными предсказаниями, бразильский экстрасенс, прозванный «живым Нострадамусом», делится своими мыслями о будущем, которое может радикально измениться из-за событий, разворачивающихся на дне Балтийского моря.

Тихий вестник войны

На фоне текущих глобальных напряженностей, недавние инциденты с подводными кабелями между Латвией и Швецией, а также между Финляндией и Эстонией, получают новую оценку. Расследуемые как акты возможной диверсии, эти события могут стать искрой, способной воспламенить глобальный конфликт.

Видение экстрасенса Саломе

Саломе, отметивший себя предсказаниями масштабных событий, таких как пандемия и смерть королевы Елизаветы, теперь указывает на скрытую угрозу гибридной войны. «Это война нового типа — без танков и традиционного оружия. Начнется она с уничтожения ключевых подводных интернет-кабелей, что парализует экономику и создаст хаос в информационном пространстве,» — говорит он.

Глобальные последствия

Эффект от такой диверсии, по мнению Саломе, может привести к политическому кризису и дальнейшим военным действиям. Предсказатель также обращает внимание на связанные конфликты, например, усиливающееся напряжение между Китаем и США в Южно-Китайском море.

Вопросы без ответов

Саломе ставит вопросы, на которые мировое сообщество пока не готово ответить: каков будет ответ НАТО на подтверждение диверсии, как Россия отреагирует на обвинения, и какие дальнейшие шаги предпримет международное сообщество.

Прогнозы бразильского экстрасенса побуждают к серьезным размышлениям о будущем глобальной безопасности и устойчивости информационной инфраструктуры, подчеркивая необходимость готовности к непредвиденным угрозам, сообщает life.