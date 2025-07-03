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«Треть России пострадает»: ученые боятся раскрыть правду о надвигающихся суперураганах

Ученые предупреждают о гиперураганах и их влиян...

new.ras.ru

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Глобальные климатические изменения, вызванные потеплением планеты, продолжают набирать силу, и эксперты уже предсказывают, что ураганы будут становиться всё мощнее и разрушительнее.

К 2050 году гиперураганы могут стать реальностью. Эти сверхмощные штормы способны разрушать целые города и создавать условия, при которых скорость ветра будет превышать 350 км/ч.

Текущий Атлантический сезон уже установил рекорды, а на 2025 год прогнозируется образование до 21 урагана, что значительно больше нормы. Часть из них может достичь пятой категории, но есть опасения, что вскоре появятся ураганы шестой категории — природные катастрофы, которые выйдут за пределы всех привычных масштабов. Ураганы, тайфуны и циклоны, которые раньше были свойственны только тропическим регионам, могут расширить зону поражения, охватив Европу, Китай, Индию и другие страны, включая Россию.

Из-за повышения температуры океанов, которая теперь достигает 30–32°C, формирование ураганов становится всё более вероятным. Эти смертоносные бури способны вызывать разрушения не только на побережьях, но и затоплять большие территории, что приводит к массовым эвакуациям и разрушению инфраструктуры.

Речь идет не только о тропических регионах, но и о России, где также прогнозируются сильные штормы и ливни, особенно в северных и прибрежных районах. Владивосток, Сахалин, Камчатка, а также часть европейской части России могут оказаться под угрозой новых климатических катастроф.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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