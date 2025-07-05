«Треть России скоро накроет». Ученые боятся правды о суперураганах, которые идут на страну

Учёные предупреждают, что гиперураганы могут стать частью нашего будущего уже в ближайшие десятилетия. Эти сильнейшие штормы способны вызвать разрушение на уровне, который мы раньше считали невозможным.

С каждым годом, с увеличением температуры океанов, создаются условия для формирования ураганов, которые могут разрушать не только тропические регионы, но и более северные.

Так, к 2050 году ураганы шестой категории могут стать нормой. Города, такие как Нью-Йорк и Майами, могут стать первыми, кто столкнется с такими катастрофами. Но что особенно беспокоит, так это то, что гиперураганы могут затронуть и Россию. Северо-восточные регионы, такие как Владивосток, Курилы, Камчатка, могут стать подвержены этим мощным природным явлениям.

Глобальное потепление способствует возникновению таких мощных штормов, которые могут уничтожать все на своем пути. России предстоит столкнуться с этим новым климатическим вызовом, и важно подготовиться к этим изменениям.