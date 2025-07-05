Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Треть России скоро накроет». Ученые боятся правды о суперураганах, которые идут на страну

Гиперураганы — это будущее, которое нам не избе...

new.ras.ru

Подписаться на Дзен.канал

Учёные предупреждают, что гиперураганы могут стать частью нашего будущего уже в ближайшие десятилетия. Эти сильнейшие штормы способны вызвать разрушение на уровне, который мы раньше считали невозможным.

С каждым годом, с увеличением температуры океанов, создаются условия для формирования ураганов, которые могут разрушать не только тропические регионы, но и более северные.

Так, к 2050 году ураганы шестой категории могут стать нормой. Города, такие как Нью-Йорк и Майами, могут стать первыми, кто столкнется с такими катастрофами. Но что особенно беспокоит, так это то, что гиперураганы могут затронуть и Россию. Северо-восточные регионы, такие как Владивосток, Курилы, Камчатка, могут стать подвержены этим мощным природным явлениям.

Глобальное потепление способствует возникновению таких мощных штормов, которые могут уничтожать все на своем пути. России предстоит столкнуться с этим новым климатическим вызовом, и важно подготовиться к этим изменениям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

клоп кусается или нет

Не у нас

день назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Интересное в Казани

2 дня назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

массажный стол в аренду в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

час назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Не у нас

день назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон

Не у нас

23 часа назад

Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц
Новости Казани
22 часа назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

В Казани планируют создать 15 новых платных пар...

Не у нас

час назад

Ученые создали способ превращать мочу в материал для медицинских имплантов

Не у нас

час назад

Россияне назвали слабые стороны современной молодежи

Новости Татарстана

час назад

Льготная ипотека стимулирует рост цен на недвижимость в Татарстане

Не у нас

4 часа назад

Физики предложили новую теорию квантовой гравитации
Более 250 жителей под Казанью остались без газа
Новости Казани
день назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

Не у нас

5 часов назад

Археологи раскрыли интеллект неандертальцев через отпечаток пальца

Не у нас

6 часов назад

Ученые используют соцсети для оценки успеваемости студентов

Не у нас

10 часов назад

Батюшка Савченко заявил, что проститутки и осужденные не могут быть крестными
Авиастроительный vs Приволжский: показываем, г...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Авиастроительный vs Приволжский: показываем, где в Казани лучше покупать жильё