«Треть России окажется под угрозой»: ученые предупреждают о суперураганах, которые надвигаются на страну

Учёные предупреждают об угрозе нового типа штормов, которые могут превзойти все известные катастрофы. Секретные климатические модели прогнозируют пугающие сценарии, которые могут стать реальностью уже в ближайшие годы.

Почему специалисты опасаются открыто говорить о таких угрозах, и как это повлияет на Россию?

Рекорды и растущий риск:

Атлантический сезон 2025 года уже побил рекорды: в этом году ожидается образование до 21 урагана — почти в два раза больше нормы. Два из этих штормов могут достичь пятой категории, с ветром более 250 км/ч. Но что особенно тревожно, пятая категория может оказаться не пределом. Модели показывают, что ураганы могут стать гораздо более мощными, с возможной шестой категорией, когда скорость ветра превысит 350 км/ч.

География угрозы:

Зоны, где возникают ураганы, значительно расширяются. Ранее тропические циклоны были ограничены определенными регионами, но теперь зоны риска включают Испанию, Китай, Вьетнам и Индию. Эти штормы — ураганы, тайфуны и циклоны — имеют разные названия в зависимости от региона, но представляют собой одно и то же явление.

Глобальное потепление как катализатор:

Основной причиной усиления ураганов является повышение температуры океанов. Для формирования урагана требуется температура поверхности воды не ниже 26,5°C на глубину 50 метров. Однако в тропических зонах вода нагревается до 30–32°C, что способствует образованию ураганов с ветром более 350 км/ч, способных вызвать разрушения на уровне гиперурагана. Также глобальное потепление увеличивает влажность воздуха, что приводит к более сильным и «мокрым» штормах с катастрофическими объемами дождя.

Влияние солнечных циклов:

Ситуацию усугубляют солнечные циклы. В 2025 году пиковые значения 11-летнего и 22-летнего циклов солнечной активности совпадают. Геомагнитная активность увеличится на 50%, что, по данным NASA, обычно ведет к росту числа экстремальных погодных явлений. В 2005 году, когда также наблюдался пик солнечной активности, Атлантика столкнулась с рекордным количеством ураганов, включая разрушительный ураган Катрина.

Масштаб разрушений:

Чтобы представить масштаб возможных разрушений, можно провести аналогию с ядерным ударом. Ураган пятой категории способен срывать крыши с железобетонных зданий, вырывать деревья с корнями и переворачивать автомобили. Гиперураган шестой категории может превратить целый город в руины. Небоскрёбы будут раскачиваться, а на улицах затопит всё на 8–10 метров в высоту.

Прогнозы на будущее:

Используя искусственный интеллект, климатические модели прогнозируют, что к 2050 году ураганы шестой категории могут стать реальностью. Города, такие как Нью-Йорк, Майами, Хьюстон, Гонконг и Токио, могут стать первыми, кто столкнется с этой катастрофической природной силой.

Ураганы и Россия:

Многие считают, что ураганы — это проблема только тропических регионов, однако глобальное потепление меняет картину. Ураганы и тайфуны теперь все чаще достигают северных широт, в том числе побережье Северной Европы и Дальнего Востока России. Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатка теперь находятся в зоне риска. В европейской части страны также увеличивается количество экстремальных ливней и штормов, что может повлиять на инфраструктуру и экологию.

Глобальные катастрофы и миграция:

Одним из самых пугающих последствий климатических катастроф станет массовая миграция людей, вынужденных покидать зоны, подверженные ураганам. Островные государства, такие как Мальдивы и Багамы, станут непригодными для жизни, а прибрежные города будут эвакуированы. Россия, с её огромными территориями и умеренным климатом, может стать новым «пристанищем» для климатических беженцев. В условиях катастрофического потепления Сибирь, Урал и Поволжье могут стать центрами миграции людей с юга и западных регионов.

Россия как «Ноев ковчег»:

Россия физически способна принять миллионы климатических беженцев. С третью своей территории, пригодной для жизни, страна может оказаться в числе немногих мест на планете, которые смогут выдержать наплыв людей, уходящих от океанов и катастроф. Прогнозы ученых предсказывают будущее, в котором планета переживает климатические катастрофы беспрецедентных масштабов. Ураганы, которые раньше были редкостью, теперь могут стать обычным явлением. Даже северные регионы, включая Россию, не останутся в стороне от этой угрозы. Важно адаптироваться к новым условиям, и Россия может сыграть ключевую роль в спасении людей, ищущих убежище от изменений климата.