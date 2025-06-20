«Треть России накроет». Ученые боятся раскрыть правду о суперураганах, которые идут на страну

Гиперураганы и глобальные климатические катастрофы: тревожный прогноз для планеты

Ученые всё чаще предупреждают о новом типе штормов, которые могут превзойти все известные катастрофы. Секретные климатические модели предсказывают пугающие сценарии уже в ближайшие годы. Почему специалисты боятся открыто говорить о таких угрозах и как это может отразиться на России?

Тревожная статистика и растущий риск

Атлантический сезон 2025 года уже бьет рекорды: в этом году ожидается образование до 21 урагана — почти в два раза больше нормы. Два из этих штормов могут достичь пятой категории, с ветром более 250 км/ч. Однако, что тревожнее, пятая категория теперь может стать не пределом. Модели показывают, что ураганы могут стать гораздо более мощными, с возможной шестой категорией, когда скорость ветра превысит 350 км/ч.

География и масштабы угрозы

Зоны возникновения ураганов значительно расширяются. Ранее тропические циклоны возникали только в определенных регионах, но теперь зоны риска включают Испанию, Китай, Вьетнам и Индию. Эти шторма — ураганы, тайфуны и циклоны — с различиями в названии в зависимости от региона, но по сути это одно и то же явление.

Как глобальное потепление усугубляет проблему

Основной причиной усиления ураганов является повышение температуры океанов. Для формирования урагана требуется температура поверхности воды не ниже 26,5°C на глубину 50 метров, но в тропических зонах сейчас вода нагревается до 30–32°C. В этих условиях образуются ураганы с ветром более 350 км/ч, которые могут вызвать разрушения на уровне гиперурагана.

Глобальное потепление также увеличивает влажность воздуха, что приводит к более сильным и «мокрым» штормах, с катастрофическими объемами дождя.

Солнечные циклы и их влияние на климат

Ситуацию усугубляют солнечные циклы. В 2025 году совпадают пики 11-летнего и 22-летнего циклов солнечной активности. Геомагнитная активность возрастает на 50%, что, по наблюдениям NASA, обычно совпадает с ростом числа экстремальных погодных явлений. Например, в 2005 году, когда также наблюдался пик солнечной активности, Атлантика зафиксировала рекордное количество ураганов, включая разрушительный ураган Катрина.

Масштаб разрушений: ураган vs ядерный удар

Чтобы представить масштаб возможных разрушений, можно провести сравнение с ядерным ударом. Ураган пятой категории способен срывать крыши с железобетонных зданий, выворачивать деревья с корнями и переворачивать автомобили. Гиперураган шестой категории превратит целый город в руины. Небоскрёбы будут раскачиваться, а на улицах затопит всё на 8–10 метров в высоту.

Прогнозы на будущее и возможные сценарии

Климатические модели, использующие искусственный интеллект, прогнозируют, что к 2050 году ураганы шестой категории могут стать реальностью. Города, такие как Нью-Йорк, Майами, Хьюстон, Гонконг и Токио, могут первыми столкнуться с этой катастрофической природной силой.

Россия и угроза ураганов

Многие считают, что ураганы — это проблема только тропических регионов, но глобальное потепление меняет картину. Ураганы и тайфуны теперь всё чаще достигают северных широт, в том числе побережье Северной Европы и Дальнего Востока России. Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатка — все эти территории находятся в зоне риска. В европейской части страны также растет количество экстремальных ливней и штормов, что может повлиять на инфраструктуру и экологию.

Глобальные катастрофы и массовая миграция

Одним из самых пугающих сценариев является массовая миграция людей, вынужденных покидать зоны, подверженные ураганам. Островные государства, такие как Мальдивы и Багамы, станут непригодными для жизни, а прибрежные города будут эвакуированы. Россия, с её огромными территориями и умеренным климатом, может стать новым «пристанищем» для климатических беженцев. В условиях катастрофического потепления Сибирь, Урал и Поволжье станут центрами миграции людей с юга и западных регионов.

Россия как «Ноев ковчег»

Россия физически способна принять миллионы климатических беженцев. С третью своей территории, пригодной для жизни, страна может оказаться в числе немногих мест на планете, которые смогут выдержать наплыв людей, уходящих от океанов и катастроф.

Сценарии, описанные учеными, предсказывают будущее, в котором планета переживает климатические катастрофы небывалых масштабов. Ураганы, которые раньше были редкостью, теперь могут стать обычным явлением, и даже северные регионы, включая Россию, не останутся в стороне от этой угрозы. Нам всем предстоит адаптироваться к новым условиям, и Россия может стать ключевым регионом для спасения людей, ищущих убежище от изменений климата, сообщает dzen.