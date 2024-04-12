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Треть премиум-клиентов «Открытия» оформили пакет услуг «Привилегия» ВТБ

Треть премиум-клиентов «Открытия» оформили пакет услуг «Привилегия» ВТБ

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В рамках интеграции двух банков по итогам первого квартала более 23 тысяч клиентов «Открытия» с активным премиальным статусом стали владельцами пакета услуг «Привилегия» ВТБ. Общий объем их активов составил 44 млрд рублей.

С начала 2024 года клиентам «Открытия» также стали доступны предложения ВТБ в части дебетовых и кредитных карт, ипотечных кредитов, расширенная линейка сберегательных продуктов с повышенными ставками в рублях и иностранной валюте. Активный переход на обслуживание в ВТБ для клиентов «Открытия» начнется в конце апреля текущего года.

«Нам важно, чтобы переход премиальных клиентов из «Открытия» был бесшовным и максимально удобным. Предлагая лучшие практики двух банков, мы стремимся сделать обслуживание в ВТБ выгодным и отвечающим потребностям всей семьи. Неважно, о чем речь: о выдаче платежного стикера или повышенных ставок по вкладам, о программах лояльности или инвестиционных решений. Только так и должен работать современный банк: быстро, четко и комплексно решать все вопросы благополучия тех, кто ему доверяет», ― прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Пакет «Привилегия» предоставляет бесплатный доступ к ряду премиальных услуг: персональный менеджер, консьерж-сервис, юридическая и медицинская поддержка, помощь на дорогах, компенсация поездок в такси и бесплатная семейная страховка для путешествий, повышенный кешбэк в ресторанах, такси и у других партнеров платежной системы «Мир». В пакет также входит до восьми бесплатных проходов ежемесячно в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов в России и по всему миру с сервисом Mir Pass.

С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов «Открытия». C января в офисах «Открытия» доступна широкая линейка розничных финансовых продуктов ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты и автокредиты. Клиентам «Открытия» с активным премиальным статусом ВТБ предлагает бесплатное обслуживание и пакет ВТБ «Привилегия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

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