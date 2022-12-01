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Трехлетний малыш заживо сгорел на парковке: легковушка взорвалась (видео)

Трехлетний малыш заживо сгорел на парковке: легковушка взорвалась (видео)

Фото: скриншот видео

Трёхлетний ребёнок заживо сгорел на парковке в Волгограде, сообщает SHOT. По предварительной информации, отец посадил маленького сына на заднее сидение, а сам пошёл к водительскому. Именно в этот момент произошёл мощный взрыв.

Мужчину отбросило, а "Шкода" вспыхнула мгновенно. Спасти малыша уже не смогли. Отца доставили в больницу.

Всё могло произойти из-за утечки газа из ацетиленовых баллонов, которые находились в машине. Огонь в итоге перекинулся ещё на три авто.

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