Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке в детском саду и умерла

В Екатеринбурге умерла 3-летняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку на прогулке в детском саду. Об этом сообщает E1.ru.

На дневной прогулке девочка забралась на горку и застряла шарфом в ограждении.

Во время общего сбора детей в группу воспитатель не сразу обнаружила ее отсутствие. После того как ребенка нашли, ему сразу вызвали скорую помощь. Тогда уточнялось, что состояние пострадавшей было стабилизировано.

Спустя несколько дней ребенок умер в больнице.