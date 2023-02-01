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Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке в детском саду и умерла

Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке в детском саду и умерла

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге умерла 3-летняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку на прогулке в детском саду. Об этом сообщает E1.ru.
На дневной прогулке девочка забралась на горку и застряла шарфом в ограждении.

Во время общего сбора детей в группу воспитатель не сразу обнаружила ее отсутствие. После того как ребенка нашли, ему сразу вызвали скорую помощь. Тогда уточнялось, что состояние пострадавшей было стабилизировано.
Спустя несколько дней ребенок умер в больнице.

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