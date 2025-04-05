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Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский согласны на сделку по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о...

ferra.ru

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Бывший президент США Дональд Трамп высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его словам, как Владимир Зеленский, так и Владимир Путин настроены на достижение договорённости.

«Зеленский готов к соглашению… И я считаю, что и Путин тоже не против такого сценария», — заявил Трамп, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что попытки Европы наладить диалог с российским лидером не дали ощутимого результата. При этом Трамп выразил уверенность, что у него есть шанс добиться прогресса в этом вопросе.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия надеется на более гибкую позицию Трампа по украинскому вопросу в случае его возвращения к власти.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин по-прежнему открыт к мирным переговорам, пишет russian.rt.

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