Бывший президент США Дональд Трамп делится оптимизмом относительно возможности достижения соглашения между Россией и Украиной.

В своем последнем заявлении Трамп утверждает, что как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский настроены на заключение мирной сделки.

«Оба лидера выражают готовность к диалогу и мирному решению конфликта», — прокомментировал Трамп.

Он также высказал мнение, что Европейские попытки вести диалог с Россией не привели к значимым результатам, однако выразил уверенность в своих способностях добиться прогресса.

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что Россия рассчитывает на компромиссы со стороны Трампа по украинскому вопросу.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, подтвердил, что российский президент остается открытым для мирных переговоров, подчеркнув непрерывность российской политики в поиске мирного решения, сообщает russian.rt.