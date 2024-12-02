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Трамп угрожает БРИКС пошлинами в случае создания альтернативы доллару

На фоне усиливающейся глобальной экономической ...

deita.ru

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На фоне усиливающейся глобальной экономической нестабильности и попыток диверсификации валютных резервов, Соединённые Штаты Америки выступили с резким предупреждением к странам БРИКС. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин до 100% грозит любой стране блока, которая осмелится создать валюту, способную составить конкуренцию американскому доллару.

Это заявление последовало после сообщений о том, что на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин выразил готовность искать альтернативы доллару, если существующие финансовые ограничения продолжат оставлять Россию и её партнёров без доступа к международным резервным валютам.

В своём обращении через социальную сеть Truth Social, Трамп подчеркнул, что любая попытка создать альтернативную валюту или поддержать иные валюты в качестве возможной замены доллару приведёт к немедленным экономическим санкциям. "Страны БРИКС должны отказаться от планов на новую валюту, иначе могут попрощаться с Америкой", — заявил он.

Эти угрозы усиливают уже напряжённые отношения между США и странами БРИКС, которые исследуют пути сокращения зависимости от американского доллара в международной торговле. Эксперты предупреждают, что такие меры могут усилить глобальные экономические разрывы и спровоцировать новую волну финансовых кризисов, особенно в развивающихся странах.

Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, а аналитики предсказывают возможные ответные меры со стороны БРИКС, которые могут включать поиск новых торговых партнёров и дальнейшее укрепление валютных союзов с другими развивающимися рынками, пишет interfax.ru.

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