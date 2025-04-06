Трамп сделал заявление о том, что и Путин, и Зеленский готовы к сделке по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по ситуации на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Трамп отметил, что, по его мнению, украинский лидер открыт к переговорам, и добавил, что президент России также настроен на возможность договорённости.

Также он заявил, что европейским странам не удалось добиться результатов в диалоге с Москвой. При этом Трамп выразил уверенность, что ему удалось бы наладить контакт с Путиным и найти решение конфликта.

Ранее Bloomberg писало, что Россия якобы рассчитывает на то, что в случае возвращения Трампа к власти он пойдёт на уступки по украинскому вопросу.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин остаётся открытым к мирным переговорам, пишет russian.rt.