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Трамп сделал заявление о том, что и Путин, и Зеленский готовы к сделке по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что...

anna-news.info

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Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по ситуации на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Трамп отметил, что, по его мнению, украинский лидер открыт к переговорам, и добавил, что президент России также настроен на возможность договорённости.

Также он заявил, что европейским странам не удалось добиться результатов в диалоге с Москвой. При этом Трамп выразил уверенность, что ему удалось бы наладить контакт с Путиным и найти решение конфликта.

Ранее Bloomberg писало, что Россия якобы рассчитывает на то, что в случае возвращения Трампа к власти он пойдёт на уступки по украинскому вопросу.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин остаётся открытым к мирным переговорам, пишет russian.rt.

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