Трамп предположил, что может занять сторону Киева в конфликте из-за действий Москвы
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В недавнем интервью The Atlantic бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность поддержки Украины в конфликте с Россией. Однако он уточнил, что речь идёт не о личной поддержке Владимира Зеленского.
«Я не говорю, что обязательно встану на сторону Зеленского. Но встать на сторону Украины — да, такое возможно», — сказал Трамп главному редактору издания Джеффри Голдбергу.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов в США о роли Вашингтона в конфликте и о том, какую политику следует вести в будущем, пишет RT.
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