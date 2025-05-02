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Трамп предположил, что может занять сторону Киева в конфликте из-за действий Москвы

В недавнем интервью The Atlantic бывший президе...

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В недавнем интервью The Atlantic бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность поддержки Украины в конфликте с Россией. Однако он уточнил, что речь идёт не о личной поддержке Владимира Зеленского.

«Я не говорю, что обязательно встану на сторону Зеленского. Но встать на сторону Украины — да, такое возможно», — сказал Трамп главному редактору издания Джеффри Голдбергу.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов в США о роли Вашингтона в конфликте и о том, какую политику следует вести в будущем, пишет RT.

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