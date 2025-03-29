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Трамп планирует сделать жестче санкции против РФ для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Администрация бывшего президента США Дональда Т...

anna-news.info

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Администрация бывшего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность усиления экономического давления на Россию. Об этом заявил Кит Келлог, спецпредставитель по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

Санкции могут затронуть нефтяной сектор

По словам Келлога, введённые ограничения до сих пор были лишь "ознакомительными". Он оценил текущее давление как "три из десяти" и отметил, что у США есть возможности значительно усилить санкционное воздействие, особенно на российскую нефтяную отрасль.

Один из возможных шагов — дополнительные меры против добычи и экспорта нефти. Также рассматривается идея повысить потолок цен на российскую нефть. Это позволит оставить её на рынке, но сократить доходы России.

Цель — добиться перемен через силу

Келлог подчеркнул, что главная цель Дональда Трампа — остановить конфликт и построить стратегию на основе подхода "мир через силу". Эти идеи планируют подробно обсудить на конференции в Мюнхене, которая пройдёт в середине февраля.

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что усиление санкций может повлиять не только на российскую экономику, но и на мировой рынок нефти. Это может вызвать рост цен на бензин в США, что, в свою очередь, вызовет недовольство среди американских потребителей.

Также новые меры могут затронуть роль доллара в мировой торговле и повлиять на международные отношения. Поэтому, по мнению аналитиков, Вашингтон будет тщательно оценивать последствия любых шагов.

На конференции в Мюнхене ожидаются новые подробности о стратегии США и их союзников. Мир внимательно следит за тем, какие изменения может принести курс на усиленное давление и как он повлияет на отношения между Россией и США, пишет lenta.ru.

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