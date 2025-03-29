Трамп планирует сделать жестче санкции против РФ для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность усиления экономического давления на Россию. Об этом заявил Кит Келлог, спецпредставитель по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

Санкции могут затронуть нефтяной сектор

По словам Келлога, введённые ограничения до сих пор были лишь "ознакомительными". Он оценил текущее давление как "три из десяти" и отметил, что у США есть возможности значительно усилить санкционное воздействие, особенно на российскую нефтяную отрасль.

Один из возможных шагов — дополнительные меры против добычи и экспорта нефти. Также рассматривается идея повысить потолок цен на российскую нефть. Это позволит оставить её на рынке, но сократить доходы России.

Цель — добиться перемен через силу

Келлог подчеркнул, что главная цель Дональда Трампа — остановить конфликт и построить стратегию на основе подхода "мир через силу". Эти идеи планируют подробно обсудить на конференции в Мюнхене, которая пройдёт в середине февраля.

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что усиление санкций может повлиять не только на российскую экономику, но и на мировой рынок нефти. Это может вызвать рост цен на бензин в США, что, в свою очередь, вызовет недовольство среди американских потребителей.

Также новые меры могут затронуть роль доллара в мировой торговле и повлиять на международные отношения. Поэтому, по мнению аналитиков, Вашингтон будет тщательно оценивать последствия любых шагов.

На конференции в Мюнхене ожидаются новые подробности о стратегии США и их союзников. Мир внимательно следит за тем, какие изменения может принести курс на усиленное давление и как он повлияет на отношения между Россией и США, пишет lenta.ru.