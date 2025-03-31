Трамп хочет сделать жестче санкции против РФ для завершения конфликта на Украине. Что скоро окажется под ударом?

В последних заявлениях администрации президента США Дональда Трампа прозвучала информация о возможном ужесточении экономических санкций против России. Это предложение озвучил спецпосланник президента по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог, который отметил, что текущие меры — это лишь начало возможного давления.

Келлог заявил, что введенные ограничения, особенно против российской нефтяной отрасли, были скорее ознакомительными и оставляют большой потенциал для усиления. Он подчеркнул, что текущие санкции можно оценить как "три балла из десяти" по шкале возможного давления, открывая путь к новым мерам, которые могут значительно усилить экономическое и политическое давление на Россию.

По словам Келлога, цель президента Трампа — это, прежде всего, прекратить кровопролитие и на этой основе строить дальнейшую стратегию переговоров. Ожидается, что стратегия "мира через силу" будет подробно обсуждена на предстоящей конференции в Мюнхене, которая состоится в середине февраля.

Потенциальные новые санкции

Новые меры могут включать дополнительные ограничения на добычу и экспорт нефти, что нанесет удар по ключевым секторам российской экономики. Ожидается, что одна из стратегий может предусматривать повышение потолка цен на нефть, что сохранит её поток на мировой рынок, но ограничит доходы России.

Экспертное мнение

Эксперты считают, что такие меры могут вызвать серьезные последствия для мирового нефтяного рынка, но именно такой подход может привести к нужным политическим изменениям. Усиление экономического давления сопряжено с рисками, включая возможное недовольство американских потребителей из-за роста цен на бензин и другие энергоносители.

Влияние на международные отношения

Усиление санкций со стороны США также может повлиять на глобальное положение доллара как мировой резервной валюты и на международную торговую систему. Эксперты отмечают, что решения Трампа будут тщательно взвешиваться с учетом как внутренних экономических факторов, так и международных обязательств.

На конференции в Мюнхене мир ожидает уточнений относительно дальнейших шагов США и их союзников в попытке решить украинский кризис через усиленное давление на Россию. Время покажет, как новая стратегия "мира через силу" отразится на глобальной политической арене и какие изменения она принесет в уже сложные российско-американские отношения, пишет lenta.ru.