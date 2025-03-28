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Трамп хочет сделать жестче санкции против РФ для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Администрация Трампа рассматривает возможность ...

runews24.ru

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения экономических санкций против России, согласно последним заявлениям Кита Келлога, спецпосланника президента по урегулированию конфликта на Украине.

Введенные ограничения, особенно против российской нефтяной отрасли, могут стать еще более строгими, поскольку предыдущие меры оцениваются как вводные.

Текущие санкции и их возможное ужесточение

Келлог описал текущие санкции как начальный этап, который может привести к более серьезному экономическому и политическому давлению на Россию. Он упомянул, что существующие меры эквивалентны лишь «трём баллам из десяти» на шкале потенциального давления, что указывает на значительный потенциал для усиления.

Потенциальные новые санкции

Среди обсуждаемых новых мер — дополнительные ограничения на добычу и экспорт нефти, что могло бы нанести удар по ключевым секторам российской экономики. Также рассматривается возможность введения потолка цен на нефть, чтобы ограничить доходы России, сохраняя при этом её поток на мировой рынок.

Влияние на международные отношения и экономику

Усиление санкций может иметь серьезные последствия не только для российской экономики, но и для мирового нефтяного рынка. Это также может повлиять на положение доллара как мировой резервной валюты и на международные торговые системы. Эксперты подчеркивают, что любые решения будут тщательно взвешиваться с учетом как внутренних, так и международных факторов.

Перспективы и ожидания

Ожидается, что стратегия «мира через силу» будет подробно обсуждена на предстоящей конференции в Мюнхене, где мир узнает о дальнейших шагах США и их союзников в попытках решить украинский кризис, сообщает kazanonline24.

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