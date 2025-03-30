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Трамп хочет сделать жестче санкции против РФ для окончания конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Бывшая администрация Дональда Трампа рассматрив...

ferra.ru

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Бывшая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант усиления экономического давления на Россию. Об этом рассказал Кит Келлог, спецпредставитель по урегулированию конфликта в Украине.

Что планируется?

По словам Келлога, текущие санкции он оценивает лишь на "тройку из десяти". США, по его словам, способны усилить меры, особенно в нефтяной сфере. Один из вариантов — дополнительные ограничения на добычу и экспорт российской нефти. Также обсуждается идея повысить потолок цен на неё: нефть останется на рынке, но Россия будет зарабатывать меньше.

Подход «мир через силу»

Келлог отметил, что цель команды Трампа — добиться прекращения конфликта и выстроить стратегию, основанную на принципе "мир через силу". Эти вопросы планируют подробнее обсудить в середине февраля на конференции в Мюнхене.

Что может произойти дальше?

Эксперты считают, что ужесточение санкций ударит не только по российской экономике, но и повлияет на мировой рынок нефти. Возможен рост цен на бензин в США, что вызовет недовольство среди американцев. Также такие меры могут повлиять на положение доллара в международной торговле и общие отношения между странами.

Больше деталей ожидается после мюнхенской конференции — мировое сообщество внимательно следит за действиями США и их возможным влиянием на ситуацию, пишет lenta.ru.

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