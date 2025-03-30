Трамп хочет сделать жестче санкции против РФ для окончания конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Бывшая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант усиления экономического давления на Россию. Об этом рассказал Кит Келлог, спецпредставитель по урегулированию конфликта в Украине.

Что планируется?

По словам Келлога, текущие санкции он оценивает лишь на "тройку из десяти". США, по его словам, способны усилить меры, особенно в нефтяной сфере. Один из вариантов — дополнительные ограничения на добычу и экспорт российской нефти. Также обсуждается идея повысить потолок цен на неё: нефть останется на рынке, но Россия будет зарабатывать меньше.

Подход «мир через силу»

Келлог отметил, что цель команды Трампа — добиться прекращения конфликта и выстроить стратегию, основанную на принципе "мир через силу". Эти вопросы планируют подробнее обсудить в середине февраля на конференции в Мюнхене.

Что может произойти дальше?

Эксперты считают, что ужесточение санкций ударит не только по российской экономике, но и повлияет на мировой рынок нефти. Возможен рост цен на бензин в США, что вызовет недовольство среди американцев. Также такие меры могут повлиять на положение доллара в международной торговле и общие отношения между странами.

Больше деталей ожидается после мюнхенской конференции — мировое сообщество внимательно следит за действиями США и их возможным влиянием на ситуацию, пишет lenta.ru.