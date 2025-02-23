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Трамп готов завершать российско-украинский конфликт «на этой неделе»

Дональд Трамп, действующий президент США, выска...

ferra.ru

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Дональд Трамп, действующий президент США, высказался, что он уверен в уже совсем скором завершении конфликта на Украине. Он считает, что прогресс будет заметен уже совсем скоро - в течение ближайшей недели. Такую информацию для прессы подготовила и озвучила Кэролайн Ливитт, которая является официальным представителем Белого дома.

Как отмечает Ливитт, сам Трамп не сомневается в том, что Россия хотела бы достичь мирного соглашения в данном конфликте. Мало того, Россия, с ее слов, еще и активно трудится над тем, чтобы осуществить эти планы. Она отметила также и то, что советник президента Трампа по нацбезопасности, Уолц, будет отдельно уделять время этому вопросу, чтобы как можно скорее его закрыть.

Когда журналисты попытались получить дополнительные сведения о предстоящей встрече лидеров США и России, Ливитт отметила, что подробности встречи пока остаются неразглашенными, пишет ya62.ru.

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