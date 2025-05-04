Трамп допустил, что может быть на сторону Киева в конфликте из-за действий Москвы
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Президент США Дональд Трамп в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу прокомментировал возможную позицию США в отношении конфликта между Россией и Украиной, пишет RT.
Отвечая на вопрос о поддержке украинской стороны, Трамп отметил:
«Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да».
Что это значит?
Такое заявление может указывать на возможную переоценку внешнеполитического курса США при участии Трампа, особенно в случае его возвращения к власти. Он дал понять, что различает поддержку страны и её действующего руководства.
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