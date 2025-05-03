Трамп допустил, что думает занять сторону Киева в конфликте из-за действий Москвы
anna-news.info
Бывший президент США Дональд Трамп в разговоре с главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом сообщил, что может поддержать Украину в конфликте, спровоцированном действиями российского руководства.
Отвечая на вопрос журналиста, политик отметил: он не обязательно встанет на сторону Владимира Зеленского, но поддержать именно Украину — возможно, пишет RT.
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