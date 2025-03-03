Toyota мечтает вернуться в Россию: Автогигант стал налаживать контакты с бывшими дилерами

Компания Toyota активно исследует перспективы возвращения на российский рынок, который ранее оказался для нее крайне прибыльным.

Информация об этом стала известна благодаря источнику, близкому к руководству японского автогиганта.

Согласно данным, обнародованным изданием «Аргументы и факты», Toyota видит в России значительный потенциал несмотря на текущие геополитические сложности. «Российский рынок весьма прибыльный, и в условиях глобальной конкуренции его нельзя игнорировать», — отметил собеседник издания.

Ключевым фактором, который сдерживает возвращение Toyota, являются действующие американские санкции. Известно, что компания оценивает все риски и возможности, связанные с их потенциальной отменой. Инсайдеры утверждают, что на полное восстановление операций компании в России может уйти от четырех до двенадцати месяцев после снятия санкционных ограничений.

Помимо этого, не так давно в ОАЭ состоялась закрытая встреча представителей Toyota с бывшими российскими дилерами. Обсуждались не только вопросы возможного возобновления сотрудничества, но и текущие проблемы, такие как обслуживание автомобилей китайского производства, что указывает на серьезность намерений компании.

На фоне перезагрузки отношений между Россией и США возникли слухи о возвращении и других автопроизводителей, таких как Hyundai. Однако официальные источники пока не подтверждают планы по возобновлению поставок корейских автомобилей. Сейчас большая часть новых автомобилей Toyota и Hyundai поступает в Россию из Казахстана и Китая.

Возвращение Toyota на российский рынок может существенно изменить расклад сил на автомобильном рынке, повысить конкуренцию и улучшить предложение для российских потребителей, сообщает motor.ru.