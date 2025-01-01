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Тотальный запрет: в Госдуму стали обсуждать проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

В рамках новой законодательной инициативы, внес...

Pixabay

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В рамках новой законодательной инициативы, внесенной группой депутатов от КПРФ, в Российской Федерации может быть введен полный запрет на продажу электронных сигарет и всех связанных с ними жидкостей. Законопроект, официально зарегистрированный в базе данных Госдумы, нацелен на защиту общественного здоровья, особенно среди молодежи, от вредных последствий курения вейпов.

Особенности законопроекта

Запрет будет касаться как никотинсодержащих, так и безникотиновых жидкостей, а также устройств, предназначенных для их употребления. Авторы предложения утверждают, что такие меры необходимы для уменьшения количества курильщиков среди молодых людей и минимизации здоровьевредных привычек.

Ранее принятые меры и штрафы

В дополнение к этому проекту, Госдума на прошлой неделе одобрила в первом чтении другой закон, предусматривающий значительное увеличение штрафов за продажу табака и смежных продуктов несовершеннолетним. Штрафы могут достигать до 300 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц.

Реакция председателя Госдумы

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, выразил поддержку инициативе, подчеркнув необходимость более строгого контроля за соблюдением законов в этой сфере, чтобы предотвратить риски для здоровья детей и подростков.

Дополнительные законодательные меры

20 декабря Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. За это нарушение предусмотрены штрафы до 80 тысяч рублей или исправительные работы до одного года.

Заключение

Введение запрета на торговлю вейпами является частью обширных усилий по укреплению здоровья нации и ограничению доступа молодежи к никотинсодержащим продуктам. Эти меры показывают решимость властей бороться с распространением вредных привычек среди молодого поколения россиян, пишет РИА.

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