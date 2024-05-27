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Тотальный запрет с 1 июня: всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

Владельцы жилых помещений, оснащенных приборами учета для коммунальных услуг, больше не обязаны предоставлять отчеты об их проверке в соответствии с новыми правилами.

Оксиния Рямзина

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Владельцы жилых помещений, оснащенных приборами учета для коммунальных услуг, больше не обязаны предоставлять отчеты об их проверке в соответствии с новыми правилами.

Вся информация будет храниться в базе данных "Аршин" от Росреестра.

Кроме того, жильцы имеют право потребовать пересмотра оплаты за услуги ЖКХ, если УК начислили счет за коммунальные услуги, соответствующий установленным нормативам при исправной системе учета. Для этого жильцам следует зафиксировать действительные показатели счетчиков обратиться к управляющей компании, чтобы представители УК пересчитали показатели и выставили счёт, соответствующий начисленным показателям на установленных и прошедших проверку счётчиках.

Необходимость проверить счётчики можно понять разными путями: проанализировав показания самих счетчиков, в квитанциях, в ЛК на сайте управляющей компании или в системе "Аршин".
Замену счетчика необходимо провести в случае его несоответствия требованиям проверки, сообщает PROGOROD59.

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