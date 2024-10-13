Тотальный запрет курения в России: депутаты выступили с радикальной мерой

Российская Госдума выдвинула инициативу, которая может коренным образом изменить табачный рынок страны. Предложение заключается в полном запрете продажи табачных изделий и никотинсодержащих продуктов лицам, рожденным после 31 декабря 2009 года. Этот радикальный шаг направлен на сокращение числа молодых курильщиков и улучшение общественного здоровья.

Постепенное введение ограничений Законопроект, который уже направлен на рассмотрение в правительство, предполагает изменения в действующий закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Авторы инициативы уверены, что постепенное исключение табачной и никотинсодержащей продукции из оборота позволит значительно снизить уровень курения среди подрастающего поколения и связанные с этим заболевания.

Экономические и здравоохранительные аспекты Ожидается, что нововведения приведут к снижению доходов федерального бюджета от акцизов на табачные изделия, что в первый год может составить около 7 миллиардов рублей. Тем не менее, расходы на лечение болезней, вызванных курением, сегодня обходятся стране в более чем 1 триллион рублей ежегодно, что делает предложенные меры экономически оправданными.

Мнения экспертов и возможные трудности Эксперты подчеркивают важность этой инициативы для здоровья нации, однако предупреждают о возможном росте нелегального рынка никотинсодержащих изделий. Необходимо будет усилить контроль и противодействие такому бизнесу, чтобы предотвратить обход закона.

Путь к бездымному поколению Идея полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов также обсуждается как мера по борьбе с никотиновой зависимостью среди молодежи. Статистика показывает, что хотя общее количество курильщиков среди подростков снижается, популярность вейпов растет, что требует дополнительных ограничений.

Эта инициатива является частью широкой государственной политики, направленной на создание условий для воспитания здорового поколения россиян, свободного от табачной и никотиновой зависимости. Если законопроект будет принят, он станет значимым шагом к достижению этой цели, пишет iz.ru.