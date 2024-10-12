Тотальный запрет курения в России: депутаты озвучили радикальную меру

В РФ был предложен законопроект, после введение которого продажа табачных изделий, а также всей никотиносодержащей проудкции будет запрещены всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Цель - существенное сократить количество молодых людей, которые курят. Эта инициатива - часть широкомасштабной кампании по улучшению общественного здоровья.

Планы поэтапного введения запретов

Законопроект предполагает внесение изменений в уже действующий закон. Парламентарии утверждают, что нововведения позволят постепенно исключить из оборота табачные изделия и другую никотинсодержащую продукцию, тем самым минимизируя число курильщиков среди подрастающего поколения.

Экономические и здравоохранительные аспекты

Согласно прогнозам, законопроект приведет к сокращению ежегодных доходов от акцизов на табачные изделия, однако в долгосрочной перспективе он обещает значительное снижение расходов на здравоохранение. Ведь, по данным Минздрава, сейчас лечение заболеваний, связанных с курением, обходится государству более чем в 1 триллион рублей в год.

Реакция и возможные проблемы

Эксперты и регуляторы отмечают, что такой запрет может спровоцировать увеличение "черного" рынка табачной продукции. Представители правоохранительных органов должны будут усилить меры по борьбе с нелегальной торговлей, чтобы предотвратить обход закона. Также возникают опасения, что молодежь может переключить свое внимание на электронные сигареты и вейпы, которые все еще остаются в правовом поле.

Взгляды экспертов

Независимые эксперты подчеркивают, что для достижения цели полного искоренения курения среди молодежи необходимо также ввести строгие меры регулирования продажи электронных сигарет и вейпов, включая их демонстрацию в местах продажи и рекламу.

Это предложение отражает глобальный тренд на ограничение доступа к табачным изделиям и никотинсодержащим продуктам среди молодежи, как мера по укреплению национального здоровья и снижению затрат на здравоохранение, сообщает iz.ru.