Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков по рейтингу Роскачества

Роскачество провело исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая более 30 параметров, включая способность удалять пятна, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава.

Результаты исследования продемонстрировали, что можно получить отличное качество стирки без лишних затрат на дорогие бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Этот российский порошок продемонстрировал высокие результаты в удалении стойких загрязнений и сохранении яркости тканей даже после нескольких стирок. Burti Color

Знаменит своей бережной стиркой, эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани, и помогает сохранить их цвет. Ariel

Лидер по удалению пятен. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат после стирки. Dosia

Порошок, который хорошо сохраняет ткани, не деформирует их и не выцветает, что делает его отличным выбором для частых стирок. Reflect

Эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости цветов.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что высокое качество стирки не всегда требует дорогостоящих порошков. Многие бренды обеспечивают отличные результаты при более доступной цене, не вредят здоровью и сохраняют ткани в хорошем состоянии. При выборе стирального порошка важно учитывать не только его стоимость, но и состав и влияние на экологию.

Этот рейтинг поможет вам выбрать лучший порошок для стирки, который обеспечит отличные результаты без переплат за бренд.