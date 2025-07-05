Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков по рейтингу Роскачества
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Роскачество провело исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая более 30 параметров, включая способность удалять пятна, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава.
Результаты исследования продемонстрировали, что можно получить отличное качество стирки без лишних затрат на дорогие бренды.
Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества
Аист
Этот российский порошок продемонстрировал высокие результаты в удалении стойких загрязнений и сохранении яркости тканей даже после нескольких стирок.
Burti Color
Знаменит своей бережной стиркой, эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани, и помогает сохранить их цвет.
Ariel
Лидер по удалению пятен. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат после стирки.
Dosia
Порошок, который хорошо сохраняет ткани, не деформирует их и не выцветает, что делает его отличным выбором для частых стирок.
Reflect
Эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости цветов.
Выводы и рекомендации
Рейтинг Роскачества подтверждает, что высокое качество стирки не всегда требует дорогостоящих порошков. Многие бренды обеспечивают отличные результаты при более доступной цене, не вредят здоровью и сохраняют ткани в хорошем состоянии. При выборе стирального порошка важно учитывать не только его стоимость, но и состав и влияние на экологию.
Этот рейтинг поможет вам выбрать лучший порошок для стирки, который обеспечит отличные результаты без переплат за бренд.
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